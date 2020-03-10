الصحة: شفاء 15 مصابا بفيروس كورونا في بغداد وكركوك

2020/03/10 | 23:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة والبيئة بيانا بشأن حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء خمس عشرة حالة لمصابين سابقا بفيروس كورونا المستجد، إحدى عشرة منها في العاصمة بغداد، وأربع حالات في محافظة كركوك.

وأضاف، أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد التزامها باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها، ولا يزال المرضى الباقين يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسساتها.

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