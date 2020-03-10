2020/03/10 | 23:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الصينية، اغلاق آخر المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة ” هوبي” التي تضم مدينة ووهان، التي تعتبر البؤرة الأكبر لانتشار الفيروس.

وأكدت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء، ان قرار اغلاق المستشفيات الميدانية الأربع عشرة التي انشأتها الحكومة في المقاطعة، منذ بدء الازمة نهاية العام الماضي، لاستقبال ومعالجة المصابين بالفيروس، جاء على خلفية انحسار أعداد المصابين والوفيات في الصين، بعد ان سجلت السلطات الطبية في البلاد نحو تسع عشرة إصابة جديدة فقط، وهو ما يمثل اقل عدد مسجل في يوم واحد، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية، شفاء سبعين بالمئة من الإصابات المسجلة في الصين، والبالغ عددها حسب تقديرات المنظمة نحو ثمانين ألف مصاب.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن اغلاق المستشفيات الميدانية بمقاطعة “هوبي” بعد انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلن اغلاق المستشفيات الميدانية بمقاطعة “هوبي” بعد انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).