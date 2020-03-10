عمليات سامراء للحشد تعيد عددا من العوائل النازحة إلى منطقة الحويش

2020/03/10 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت عمليات سامراء للحشد الشعبي، الثلاثاء، عددا من العوائل النازحة إلى منطقة الحويش بعد تامينها بالكامل.وذكر الحشد في بيان ان عددا من العوائل النازحة تمت اعادتها إلى محال سكناها […]

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