لماذا أحب محمدا ﷺ ؟! (13)

2020/03/10 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تعالى :”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ”.يا ساسة المجتمعات يا كورونا البلد من يصلح أحوال الرعية اذا الراعي فسد؟! أحمد الحاج لطالما […]

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