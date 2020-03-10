2020/03/10 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال تعالى :”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ”.
يا ساسة المجتمعات يا كورونا البلد من يصلح أحوال الرعية اذا الراعي فسد؟! أحمد الحاج لطالما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أحب محمدا ﷺ ؟! (13)) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يا ساسة المجتمعات يا كورونا البلد من يصلح أحوال الرعية اذا الراعي فسد؟! أحمد الحاج لطالما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أحب محمدا ﷺ ؟! (13)) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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