صحة السليمانية تصدر تعليمات جديدة


صحة السليمانية تصدر تعليمات جديدة
2020/03/10 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحة السليمانية تصدر تعليمات جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 23:07.

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