محافظ ديالى : لم نسجل إصابة جديدة بكورونا

2020/03/10 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، شفاء الحالتين المشخصتين بفيروس كورونا، مؤكداً عدم تسجيل المحافظة أي إصابة جديدة بالفيروس.

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