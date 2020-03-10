​ الوطني الكردستاني يحدد شرطين لعودة عبد المهدي

2020/03/10 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات الكتل السياسية بشأن تكليف مرشح لمنصب رئاسة الوزراء ،فيما جدد موقفه بدعم مرشح التوافق.وقال عضو الاتحاد طه محمد أمين، في تصريح تابعته " كلكامش برس "، إن"تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يكون وفق مبدأ التوافق السياسي، بعيداً عن نظام الأكثرية والأقلية".وأضاف أن"نظام الأكثرية تكون غالبة على الأقليات ،لذلك يجب أن يكون هنالك توافق في اختيار شخصية لرئاسة الوزاء ،كي تلبي طموح و تطلعات أبناء الشعب العراقي بجميع مكوناته".وأشار الى أن"قرار عودة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مرهونة بشرطين، أولهما قبول الأخير بتشكيل حكومة جديدة تخضع الى تصويت البرلمان، والآخر هو قبول قوى المعارضة بتجديد تكليف عبد المهدي من جديد".وتابع أن"عودة رئيس الوزراء المستقيل مطروحة في مشاورات الكتل السياسية، بالإضافة الى المرشحين الآخرين ،منهم علي شكري ومصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات الوطني الذي يحظى بمقبولية".

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