اغتيال ناشطين مدنيين اثنين بهجوم مسلح في ميسان

2020/03/10 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت شرطة كربلاء، الثلاثاء، ضبط عجلة تحمل 20 مسدسا صوتيا واعتدة من نفس النوع في احدى مداخل المدينة.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز قسم مكافحة المتفجرات تمكنت من ضبط عجلة بداخلها مسدسات صوتية عدد 20 مع عتا

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ( الاربعاء 10 آذار 2020)، وجود أكثر من 300 ألف دونم بين ديالى وصلاح الدين سائبة امنياً.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" المناطق الحدودية بين دي

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، أن مفارز الاستخبارات والامن القت القبض على أربعة مطلوبين في بغداد والمثنى.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارا

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