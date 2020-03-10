صحة المثنى تعلن سلامة 4 حالات اشتبه اصابتهم بكورونا

2020/03/10 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الثلاثاء، سلامة 4 حالات اشتبه اصابتهم بفايروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المثنى عون هاني المالكي، في بيان، إن "حالات الاشتباه الأربعة والمتواجدين في الردهة الإنتقالية في مستشفى الخضر العام ظهرت سلامتهم من كورونا، وذلك حسب ماجاء من نتائج من مختبر الصحة العامة في بغداد".

ودعا المالكي الى "ضرورة الإلتزام بالوقايه والإرشادات الصحية تجنبا لحدوث أي حالة أصابه في محافظتنا".

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء (10 اذار 2020)، الشعب للتعاون من اجل درء خطر فايروس كورونا، مطالبا بعدم التدخل بعمل الكوادر الطبية.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، "تحية اكرام واجلال للطوقم الطبية ا

بغداد اليوم-كركوك

أصدر رئيس جامعة كركوك، وكالة، صباح أحمد إسماعيل، أمرا بتحويل عقود التمويل الذاتي بصفة "عقود مسائية" إلى عقود وزارية.

وتضن كتاب صادر عن رئيس جامعة كركوك، تشكيل لجنة من 8 أعضاء لتحويل عقود التمويل الذاتي بصفة "عقو

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