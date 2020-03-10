2020/03/10 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة صحة #الأنبار تتعاقد على استئجار فندق وسط #الرمادي بمبلغ ١٢٥ مليون دينار لإيواء المصابين بكورونا لمدة شهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة صحة #الأنبار تتعاقد على استئجار فندق وسط #الرمادي بمبلغ ١٢٥ مليون دينار لإيواء المصابين بكورونا لمدة شهرين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة صحة #الأنبار تتعاقد على استئجار فندق وسط #الرمادي بمبلغ ١٢٥ مليون دينار لإيواء المصابين بكورونا لمدة شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).