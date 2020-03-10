2020/03/10 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء الداخلية العرب /المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام/ بالقاهرة بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف […]

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