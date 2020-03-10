2020/03/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي علوم الدماغ او علوم الأعصاب Brain- oder Neuro-sciences اصبحت تشكل في يعض استخداماتها نشاط تجاريا كبيرا وتحقق ارباحا واسعة للعاملين فيها.وهي تقدم في بعض ممارساتها اقبح الامثلة في كيفية سوء استخدام العلم لاغراض آيديولوجية ودفع عجلة الرأسمالية وتوطيد اجنداتها.وهذه العلوم تستخدم الآن بشكل متزايد وكثيف من قبل المفكرين الرأسماليين لتعزيز الاطروحات الرأسمالية وتفنيد المقولات الماركسية.وقد ت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - الماركسية و-علم الاقتصاد العصبي!- 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - الماركسية و-علم الاقتصاد العصبي!- 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).