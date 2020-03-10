2020/03/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة ايقاعات القارئ والكاتب والناشر في العالم العربي والخليج خاصة، مختلفة عن إيقاعات بقية الكون، الأمم التي تقرأ من الشرق والغرب تفرق بين القارئ والمتلقي الآلي، وبين الكاتبوالمقتبس، وبين الناشر والناسخ، ثلاثة ايقاعات تجعل من الثقافة والأدب والإبداع محطات استثنائية، لا مقارنة بين الجد والهزل، الكتاب بالذات والرواية بالتحديد، هي ثورة سردية لا يمكن لأي مبتدأ بالأدب أن يجعل منها رواية، أعجب من أولئك الذين ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#احمد جمعة - فاسفود ثقافي!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#احمد جمعة - فاسفود ثقافي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).