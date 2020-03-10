2020/03/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناظم_الماوي الهدف الأسمى هو الشيوعيّة و ليس الإشتراكية - الفصل الثالث من بحث " وثائق المؤتمر الخامس لحزب العمّال التونسي تبيّن بجلاء أنّه حزب تحريفي إصلاحي لا غير "--------------------------------------------" إن الثورة الشيوعية تقطع من الأساس كل رابطة مع علاقات الملكية التقليدية ، فلا عجب إذن إن هي قطعت بحزم أيضا ، أثناء تطورها ، كل رابطة مع الأفكار و الآراء التقليدية ." ( ماركس و إنجلز ، " ب......

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