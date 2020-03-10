اغتيال محامي وناشط من تظاهرات ميسان على يد مسحلين مجهولين

2020/03/10 | 23:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اغتال مسلحون مجهولون، محاميًا وناشطًا لهم تواجد كبير في محافظة ميسان.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، أن “مسلحين مجهولين اغتالوا المحامي كرار عادل، والناشط عبدالقدوس قاسم”.وبحسب مانشره أحد زملاء عبدالقدوس، فأن الاخير كان قد تعرض لتهديد، وكان مستعدًا لقتله يوما ما.عبدالقدوس قاسم وكرار عادل قتلوهم السفلة ولكم العمارة انهجمت […]

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