2020/03/10 | 23:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمال تبليط شوارع بابي الخصيب تحسباً لغق المدخل الرئيسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكمال تبليط شوارع بابي الخصيب تحسباً لغق المدخل الرئيسي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكمال تبليط شوارع بابي الخصيب تحسباً لغق المدخل الرئيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).