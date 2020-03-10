تحالف النصر:العبادي لم يبلغ اعضاءه، حتى الان برغبته للترشيح على منصب رئاسة الوزراء

2020/03/10 | 23:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف النصر، بدر الزيادي، الثلاثاء أن رئيس الائتلاف، حيدر العبادي لم يبلغ اعضاءه، حتى الان برغبته للترشيح على منصب رئاسة الوزراء فيما اشار الى ان جهات سياسية […]

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