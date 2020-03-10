رغم الاصابات به..تحشيش عراقي يحدد امكانية اصابتك بفيروس كورونا

2020/03/10 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد تداول عراقيون على طريقة التحشيش (الفكاهة ) ،جدولا بتأثر الابراج بفيروس كورونا المميت وصنفوها بحسب التالي :

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