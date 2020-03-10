عشائر المسعود بكربلاء تتفق على ترك عادة التقبيل وتقليل المشيات العشائرية

2020/03/10 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/ علي النصر الله /..دعت صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، الى استثمار دور شيوخ العشائر ووجهائها لنشر الثقافة والوعي الصحي المجتمعي بمخاطر فايروس كورونا المستجد ، فيما أكد شيخ قبيلة المسعود نوري صباح السمرمد الاتفاق مع شيوخ عشائر قبيلته بترك عادة التقبيل وتقليل المشيات العشائرية والاكتفاء بالترحيم اثناء حدوث الوفاة .وقال مدير شعبة […]

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