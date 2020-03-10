سلامة 24 ملامسا للمصاب بفيروس كورونا في ذي قار

2020/03/10 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكدت دائرة صحة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، سلامة 24 ملامسا للمصاب بفيروس كورونا من قضاء الشطرة شمالي المحافظة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج التحليلات المختبرية للعينات التي ارسلت الى المختبر المركزي في العاصمة بغداد ، اكدت سلامة 24 شخصا من الملامسين للمصاب بالفيروس […]

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