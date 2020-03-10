شرطة النجف تباشر غلق منافذ المحافظة

2020/03/10 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة النجف الأشرف ، المباشرة بغلق منافذ المحافظة لمدة سبعة أيام أمام الوافدين ، تنفيذاً لقرارات خلية الأزمة المحلية بشأن فيروس كورونا.

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