أبو رغيف: تيار الحكمة لم يضع [فيتو] على أي مرشح يحظى بدعم القوى الوطنية

2020/03/10 | 23:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد المتحدث بإسم تيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف، بأن التيار لم يضع [فيتو] على أي مرشح يحظى بدعم القوى الوطنية وإجماعها.

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