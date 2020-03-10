مساع قانونية حثيثة للافراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو

2020/03/10 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسونسيون‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يسعى‭ ‬محامو‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق‭ ‬البرازيلي‭ ‬رونالدينيو‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للافراج‭ ‬عنه‭ ‬مؤقتا،‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بدخول‭ ‬الباراغواي‭ ‬بجواز‭ ‬سفر‭ ‬مزور،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬رونالدينيو‭ ‬وشقيقه‭ ‬روبرتو‭ ‬الجمعة‭ ‬وحجزهما‭ ‬فى‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اسونسيون‭ ‬لدخولهما‭ ‬البلاد‭ ‬باستخدام‭ ‬وثائق‭ ‬مزورة‭.‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ […]

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