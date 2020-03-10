ابقوا‭ ‬في‭ ‬المنازل‭:‬ما‭ ‬هو‭ ‬المسموح‭ ‬والممنوع‭ ‬في‭ ‬ايطاليا؟

2020/03/10 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وباء‭ ‬كورونا‭ ‬ينهك‭ ‬الأطباء‭ ‬النفسيين‭ ‬في‭ ‬الصين روما‭-‬‭ ‬بكين‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬طلبت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لزوم‭ ‬منازلهم‭ ‬وتجنب‭ ‬السفر‭ ‬غير‭ ‬الضروري‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬إجراءات‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬لتشمل‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬سعيا‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭.‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمرسوم‭ ‬الحكومي‭ ‬الموقع‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬القيود‭ ‬حتى‭ […]

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