2020/03/10 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وباء كورونا ينهك الأطباء النفسيين في الصين روما- بكين - (أ ف ب) - طلبت السلطات الإيطالية من المواطنين لزوم منازلهم وتجنب السفر غير الضروري فيما تم توسيع نطاق إجراءات الحجر الصحي لتشمل كافة أنحاء البلاد سعيا لمنع انتشار الفيروس.
فيما يلي النقاط الرئيسية للمرسوم الحكومي الموقع مساء الاثنين الذي ينص على فرض القيود حتى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابقوا في المنازل:ما هو المسموح والممنوع في ايطاليا؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما يلي النقاط الرئيسية للمرسوم الحكومي الموقع مساء الاثنين الذي ينص على فرض القيود حتى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابقوا في المنازل:ما هو المسموح والممنوع في ايطاليا؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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