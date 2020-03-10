مدينة صفيح خضراء في ساو باولو

2020/03/10 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساو‭ ‬باولو‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تضع‭ ‬‭”‬مدينة‭ ‬الصفيح‭ ‬الخضراء‭”‬‭ ‬في‭ ‬فيلا‭ ‬نوفا‭ ‬إيسبيرانسا‭ ‬البرازيلية‭ ‬نصب‭ ‬أعينها‭ ‬احترام‭ ‬البيئة‭ ‬والإنسان‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبدأ‭ ‬التشارك‭.‬ وتقول‭ ‬ليا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬بفخر‭ ‬‭”‬هنا‭ ‬لدينا‭ ‬الصعتر‭ ‬والحبق‭ ‬والكركم‭ ‬وثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬النعناع،‭ ‬واللاوندة‭ ‬وقريبا‭ ‬الفراولة‭”‬‭ ‬واضعة‭ ‬جردة‭ ‬بالنبتات‭ ‬المزروعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الصفيح‭ ‬هذه‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ […]

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