اغتيال محامي وناشط مدني بنيران مجهولة في ميسان

2020/03/10 | 23:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بان مسلحين مجهولين اغتالوا محامي وناشط مدني في ميسان.وقال المصدر”، انه “تم اغتيال الناشط المدني عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل في منطقة الحي […]

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