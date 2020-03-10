الايزيدية أشواق تواجه آسرها ومغتصبها الداعشي 77 يوماً

2020/03/10 | 23:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في موقف مثير واجهت الايزيدية العراقية أشواق آسرها ومغتصبها لمدة 77 يوماً في قاعة المحكمة التي حوكم فيها في بغداد حيث تم الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت.وكان تنظيم […]

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