ضبط عجلة مدنية في كربلاء تحمل 20 مسدسا مع 40 كارتون عتاد

2020/03/10 | 23:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/علي النصر الله/ ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء، مساء الثلاثاء، عن ضبط عجلة مدنية تحمل 20 مسدس و40 كارتون عتاد في احدى نقاط التفتيش ( السيطرات ) الشمالية واعتقال مالك العجلة .وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “عجلة كشف المتفجرات في قاطع محور بغداد كربلاء الشمالي وضمن الاجراءات […]

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