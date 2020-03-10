2020/03/10 | 23:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي في كل عام و بالاخص اليوم الثامن من شهر اب تحتفل جميع بلدان العام بيوم المرأة العالمي و الذي يعتبر سنوي بدء منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة العراقية .. محطات مضيئة و هموم كبيرة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرأة العراقية .. محطات مضيئة و هموم كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).