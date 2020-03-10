أربيل تتخذ قراراً جديداً بشأن الوقاية من كورونا

2020/03/10 | 23:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تمديد العمل بالتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا في حدود المحافظة لغاية مطلع نيسان/أبريل المقبل.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لشفق نيوز، أنها تبلغ جميع المواطنين في حدود محافظة أربيل بتمديد جميع القرارات والتوصيات والتعليمات التي أصدرتها المحافظة بشأن الوقاية من فيروس كورونا لغاية الاول من شهر نيسان المقبل.

ويأتي هذا في وقت اعلنت فيه مديرية صحة محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء ان المعلومات الجديدة افادت بزيادة مدة الحجر الصحي، مبينة ان الاشخاص الذين يسمح لهم بالمغادرة الى بيوتهم بعد قضاء فترة 14 يوما يتوجب عليهم الالتزام بالتعليمات الصحية لعشرة ايام اضافية، واذا كان المصلحة تقتضي فانه سيتم استدعاءهم مرة اخرى لاجراء مزيد من الفحوصات.

ويبلغ عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 16، توفي إحداها في السليمانية، فيما وصل عدد الإصابات على مستوى العراق 71 حالة مؤكدة، توفي منها 7 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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