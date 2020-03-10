إغلاق عيادات الجراحة التجميلية مع تعليمات جديدة لأطباء كوردستان

2020/03/10 | 23:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت نقابة اطباء كوردستان، يوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للأطباء والعيادات والمراكز الطبية بشأن كيفية التعامل مع الظروف الراهنة وتفشي فيروس كورونا في الإقليم والعديد من دول العالم.

وجاء في كتاب رسمي صدر عن النقابة، أنها تدعو الاطباء للاستمرار بالدوام في العيادات بشرط أن يكون عدد المرضى في غرفة العيادة محدداً وفقاً لبطاقة الزيارة من أجل تقليل الزحام والتماس فيما بينهم.

وقررت النقابة، إغلاق العيادات الطبية للجراحة التجميلية لغاية ٢٦ آذار الجاري، وفقا لمقتضيات الاوضاع وفي حال تمديد المدة فان أطباء الفروع الاخرى مثل العمليات الخاصة باللوزتين والأنف والاذن والجراحة العامة لايجوز لهم ايضا اجراء العمليات التجميلية في المراكز والمستشفيات الخاصة.

واضافت ان بامكان أطباء الجلدية معاينة المرضى بهدف المعالجة، مستدركا أن إجراء أي جراحة تجميلية غير مسموح بها.

وتابعت ان جميع مراكز التجميل بما فيها المراكز الموجودة داخل المستشفيات الخاصة يجب ان تغلق لغاية ٢٦ أذار الجاري.

وحددت النقابة عدد المرضى الذين يتواجدون داخل قاعات الانتظار في المجمعات الطبية بما لا يزيد عن ثمانية مرضى في وقت واحد، وفي قاعات انتظار العيادات الخاصة ثلاثة أشخاص فقط.

ونوهت إلى أن مجالس الفروع لها صلاحية إصدار قرارات خاصة بعمل العيادات والمجمعات والمراكز والمستشفيات الخاصة وفق أوضاع مدنهم لغاية ٢٦ آذار الجاري.

م م ص

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