اغتيال ناشطين اثنين في الحراك الشعبي بميسان

2020/03/11 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل ناشطين اثنين في الحراك الشعبي المناهض للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة مساء الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشطين في الاحتجاجات عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل قرب المنطقة الصناعية في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وأضاف أن الناشطين لقيا حتفهما فيما لاذ لمهاجمهون بالقرار.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات الشعبية إلى هجمات، منسقة إلى حد بعيد، من قبيل الاختطاف والاغتيال والتعذيب على يد مسلحين مجهولين يشتبه بأنهم عناصر في فصائل شيعية على صلة وثيقة بإيران.

وتعهدت الحكومة العراقية مراراً بملاحقة المسؤولين عن عمليات اغتيال الناشطين، لكن دون نتائج تذكر لغاية الان.

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