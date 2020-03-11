حملة لتعفير المؤسسات الحكومية والمناطق السكنية في ميسان

2020/03/11 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت دائرة صحة محافظة ميسان، حملة رش وتعفير في المؤسسات الحكومية والمناطق السكنية للوقاية من فيروس كورونا جنوب العمارة.

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