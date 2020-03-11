‭ ‬العراق‭:‬شفاء‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬مصابي‭ ‬الفيروس‭ ‬بينهم‭ ‬حالات‭ ‬كركوك

2020/03/11 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستياء‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬من‭ ‬تجوال‭ ‬الايرانيين‭ ‬في‭ ‬الأسواق بغداد‭ -‬كربلاء‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬شفاء‭ ‬15‭ ‬مصاباً‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭ ‬لفتاة‭ ‬‭-‬‭ ‬‮١٩‬‭ ‬سنة‭-‬‭ ‬صاحبت‭ ‬والدها‭ ‬المصاب‭ ‬بالمنزل‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬ل‍وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬سيف‭ ‬البدر،‭ ‬إن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬العراقية،‭ ‬أكدت‭ ‬شفاء‭ ‬15‭ ‬حالة‭ […]

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