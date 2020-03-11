2020/03/11 | 00:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إستياء في كربلاء من تجوال الايرانيين في الأسواق بغداد -كربلاء – عبدالحسين غزال اعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء، شفاء 15 مصاباً بفيروس كورونا المستجد.
فيما سجلت حالة جديدة لفتاة - ١٩ سنة- صاحبت والدها المصاب بالمنزل في السليمانية وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، إن المؤسسات الصحية العراقية، أكدت شفاء 15 حالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق:شفاء 15 من مصابي الفيروس بينهم حالات كركوك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما سجلت حالة جديدة لفتاة - ١٩ سنة- صاحبت والدها المصاب بالمنزل في السليمانية وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، إن المؤسسات الصحية العراقية، أكدت شفاء 15 حالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق:شفاء 15 من مصابي الفيروس بينهم حالات كركوك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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