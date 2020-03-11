كورونا وسط الحِراك

2020/03/11 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يقول‭ ‬صديقي‭ ‬،‭ ‬نسينا‭ ‬كل‭ ‬أمراضنا‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬السكري‭ ‬وتصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬وارتجاف‭ ‬أذين‭ ‬القلب‭ ‬والبروستات‭ ‬والبواسير‭ ‬والتهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬وانزلاق‭ ‬الفقرات‭ ‬وتنمّل‭ ‬الأطراف‭ ‬،‭ ‬ونركض‭ ‬نحو‭ ‬كل‭ ‬صوب‭ ‬وحدب‭ ‬هاربين‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ويضيف‭ ‬ان‭ ‬حالنا‭ ‬مثل‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي،‭ ‬كلما‭ ‬تظهرت‭ ‬مشكلة‭ ‬أو‭ ‬أزمة‭ ‬حقيقية‭ ‬أو‭ ‬مفتعلة،‭ ‬نهرع‭ ‬اليها‭ ‬ونقف‭ ‬عندها‭ […]

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