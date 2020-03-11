2020/03/11 | 00:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إردوغان يعلن عن زيارة مرتقبة لميركل وماكرون إلى إسطنبول انقرة – الزمان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية يسير بشكل جيد على الرغم أنه مؤقت. جاء ذلك في حديثه للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب […]
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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا:روسيا حذّرت الأسد بصرامة بشـأن انتهاك هدنة ادلب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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