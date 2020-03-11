تركيا‭:‬روسيا‭ ‬حذّرت‭ ‬الأسد‭ ‬بصرامة‭ ‬بشـأن‭ ‬انتهاك‭ ‬هدنة‭ ‬ادلب‭ ‬

2020/03/11 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬مرتقبة‭ ‬لميركل‭ ‬وماكرون‭ ‬إلى‭ ‬إسطنبول انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬أنّ‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬بإدلب‭ ‬السورية‭ ‬يسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬أنه‭ ‬مؤقت‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة،‭ ‬أثناء‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بروكسل‭.‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ […]

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