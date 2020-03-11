صحة البصرة تسجل حالة جديدة ثانية بفيروس كورونا

2020/03/11 | 00:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت صحة البصرة، اليوم الاربعاء، حالة جديدة ثانية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "سجلت كوادرها حالة جديدة ثانية مصابة بفيروس كورونا المستجد".

واضافت ان "حالات الاشتباه بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 35 حالة تم حجرهم صحياً"، لافتة الى ان "نتائج الفحص للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا مؤخراً أظهرت خلو خمس حالات من الإصابة".

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