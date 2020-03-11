2020/03/11 | 00:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الثلاثاء، ناشطين اثنين في محافظة ميسان.وأفاد مصدر أمني "بتعرض الناشط عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل إلى الاغتيال برصاص مجهولين وسط مدينة العمارة".وعُرف عبدالقدوس قاسم وكرار عادل بانتقادهما للأحزاب المتنفذة وغياب الخدمات وصعوبة الظروف المعيشية، سواء في ساحات الاعتصام أم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال ناشطين في ميسان عرفوا بانتقادهم للأحزاب المتنفذة في الحكم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال ناشطين في ميسان عرفوا بانتقادهم للأحزاب المتنفذة في الحكم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).