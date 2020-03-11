ترامب يُهاتف ابن سلمان

2020/03/11 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وضع أسواق النفط.وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان”الرئيس وولي العهد ناقشا أسواق الطاقة العالمية وغيرها من القضايا الإقليمية والثنائية الهامة”.وأضاف البيان ان المحادثة بين دونالد ترامب ومحمد بن […]

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