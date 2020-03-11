تسريب مواصفات هاتف شاومي الجديد ريدمي نوت 9 برو

2020/03/11 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عاشق التكنولوجيا الهندي إيشان أغاروال، عن بعض المواصفات التقنية الرئيسية لهاتف شاومي الجديد "ريدمي نوت 9 برو" المتوقع أن يظهر لأول مرة في الهند خلال الشهر الجاري.

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