تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في تركيا

2020/03/11 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الصحة التركية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفايروس كورون...





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