2020/03/11 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكدت وزارة الصحة التركية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفايروس كورون...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أكدت وزارة الصحة التركية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفايروس كورون...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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