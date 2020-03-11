حازم كويي - الاشتركية الديمقراطية ،الطريق الذي أدعوا له

2020/03/11 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حازم_كويي بيرني ساندرس*نحن الآن، نجد أنفسنا في بلادنا وكوكبنا في نقطة تحول ،فالعديد من الازمات تحوم حولنا والتي تشعرنا بالارهاق والاكتئاب ،ولكي لانصاب باليأس ونجعله خياراً ،اصبحت الحاجة الى فهم جيد للقوى السياسية والاجتماعية التي تحدد الحقبة التاريخية لكي نقف ونحارب الاوليغارشية وقوى الاستبداد ونبدأه اليوم والحاجة الى رؤية ،لتوحيد مواطنينا في النضال من أجل العدالة والكرامة الانسانية .تواجه الولايات ......

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