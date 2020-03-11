2020/03/11 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الدين الأرضى أفيون الشعوب ( تغييب للوعى ) حدث بالفعل : 1 : شخص سكران عاد في الليل متأخرا ، خوفا من أن يصحو متأخرا عن عمله دق باب جاره يقول له ( سأدق على بابك غدا الساعة السابعة صباحا لتوقظنى من النوم حتى لا أتأخر عن عملى ).! .
بعد أن تبتسم عليك أن تفكر في حال هذا السكران .
إنه ببساطة ( غائب عن الوعى ) .
وغيابه عن الوعى مؤقت .
وسيكون شاكرا لمن يوقظه ويُعيد إليه وعيه .
وهو يعلم إ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - شيوخ المحمديين تجّار مخدرات دينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد أن تبتسم عليك أن تفكر في حال هذا السكران .
إنه ببساطة ( غائب عن الوعى ) .
وغيابه عن الوعى مؤقت .
وسيكون شاكرا لمن يوقظه ويُعيد إليه وعيه .
وهو يعلم إ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - شيوخ المحمديين تجّار مخدرات دينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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