أحمد صبحى منصور - شيوخ المحمديين تجّار مخدرات دينية

2020/03/11 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الدين الأرضى أفيون الشعوب ( تغييب للوعى ) حدث بالفعل : 1 : شخص سكران عاد في الليل متأخرا ، خوفا من أن يصحو متأخرا عن عمله دق باب جاره يقول له ( سأدق على بابك غدا الساعة السابعة صباحا لتوقظنى من النوم حتى لا أتأخر عن عملى ).! .بعد أن تبتسم عليك أن تفكر في حال هذا السكران .إنه ببساطة ( غائب عن الوعى ) .وغيابه عن الوعى مؤقت .وسيكون شاكرا لمن يوقظه ويُعيد إليه وعيه .وهو يعلم إ......

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