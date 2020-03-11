#أحمد صبحى منصور - شيوخ المحمديين تجّار مخدرات دينية


#أحمد صبحى منصور - شيوخ المحمديين تجّار مخدرات دينية
2020/03/11 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الدين الأرضى أفيون الشعوب ( تغييب للوعى ) حدث بالفعل : 1 : شخص سكران عاد في الليل متأخرا ، خوفا من أن يصحو متأخرا عن عمله دق باب جاره يقول له ( سأدق على بابك غدا الساعة السابعة صباحا لتوقظنى من النوم حتى لا أتأخر عن عملى ).! .

بعد أن تبتسم عليك أن تفكر في حال هذا السكران .

إنه ببساطة ( غائب عن الوعى ) .

وغيابه عن الوعى مؤقت .

وسيكون شاكرا لمن يوقظه ويُعيد إليه وعيه .

وهو يعلم إ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - شيوخ المحمديين تجّار مخدرات دينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - شيوخ المحمديين تجّار مخدرات دينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links