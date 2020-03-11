رضيعة فلسطينية تصاب بكورونا

2020/03/11 | 01:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن أصغر المصابين بفيروس “كورونا” في فلسطين هو طفلة بعمر عامين، مبينا أن من بين المصابين الـ29 مواطنة حامل بالعشرينات من العمر وفتى عمره 16 عاما وشاب وفتاة في العشرين من عمرهما.بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية “وفا”.وطالب ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المسائي، الثلاثاء، بمضاعفة التدابير […]

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