5 بدائل تغنيك عن تناول المشروبات الغازية

2020/03/11 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تتواجد العديد من البدائل يمكن الاستعانة بها كبديل لتناول المشروبات الغازية التي تلحق الأضرار بالصحة.وتحتوي المشروبات الغازية على سعرات حرارية عالية وسكريات، تصيب متناولها بالسمنة وغيرها من الأضرار الصحية الأخرى.ووفقا لما ذكره موقع “الكونسلتو” المهتم بالشأن الصحي، قائمة بأبرز المشروبات البديلة للمياه الغازية.أولا الماء، حيث يعد من المشروبات الصحية […]

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