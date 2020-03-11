وزير الصحة التركي: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

2020/03/11 | 01:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة مواطن تركي بفيروس كورونا.

وقال قوجة في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي عربي"، "إن المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".

وأضاف زير الصحة التركي، أنه يحذر المواطنين من السفر للخارج، ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، ويطالبهم باتباع كافة طرق الحماية من فيروس كورونا المعلن عنها من قبل الوزارة.

وأكد قوجة، أن كافة المؤسسات المعنية بالدولة وضعت الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره.

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