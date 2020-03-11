2020/03/11 | 01:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

ودع توتنهام هوتسبير بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما خسر مجددًا على يد مضيفه لايبزيج الألماني (0-3)، اليوم الثلاثاء، بملعب ريد بول أرينا، في إياب دور الـ16.

وتأهل لايبزيج لأول مرة في تاريخه إلى ربع النهائي، بعدما فاز بمجموع المباراتين (4-0).

أهداف المباراة جاءت عن طريق النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين 10 و21، والسويدي إيميل فورسبيرج في الدقيقة 87.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لايزبيغ الألماني يقصي توتنهام (مورينيو) من ابطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لايزبيغ الألماني يقصي توتنهام (مورينيو) من ابطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).