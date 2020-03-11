ممرضة إيرانية تبكي: لا تغادروا منازلكم

2020/03/11 | 02:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول نشطاء إيرانيون مقطع فيديو تظهر فيه ممرضة وهي تبكي بحرقة وتتوسل بمواطنيها أن يلتزموا بيوتهم لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.ونُقل عن الممرضة أنها دعت الإيرانيين إلى عدم الخروج من بيوتهم، مشيرة إلى موت عدد كبير من المصابين أمام عينيها.

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