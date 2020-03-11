"دراجة الموت" تصول في ميسان.. ضابط يروي تفاصيل اغتيال اثنين من أبرز الناشطين

2020/03/11 | 02:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراغتال مسلحون مجهولون، ناشطين بارزين في الحراك الاحتجاجي ضمن محافظة ميسان أحدهما فنان والآخر محامي.

اغتال مسلحون مجهولون اثنين من أبرز الناشطين في الاحتجاجات وسط مدينة العمارة

وقال ضابط في الشرطة لـ"الترا عراق"، يوم الثلاثاء 10 آذار/مارس، أن "مسلحين يستقلون دراجة نارية، لاحقوا، مساء الثلاثاء، الفنان والناشط في التظاهرات عبد القدوس قاسم الحلفي، والمحامي كرار عادل، في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة، ثم فتحوا عليهما النار، ثم لاذوا بالفرار".

وأضاف الضباط، أن "الهجوم أسفر عن مقتل الناشطين فورًا"، موضحًا أن "قوة من الشرطة نقلت جثمانيهما إلى مستشفى الزهراوي، وسط مدينة العمارة".

وأعادت الحادثة إلى الأذهان عمليات اغتيال عدة طالت ناشطين بارزين شاركوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، دون أن تكشف السلطات عن أي من الجناة.

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