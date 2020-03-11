كريم محمد الجمال - الماركسية مذهباً خامساً في الإسلام ؟ (٢٣)

2020/03/11 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريم_محمد_الجمال (٢-;-٣-;-)الجزء الثاني من المقال كما أوضحت سابقا في الجزء الأول أن الماركسية كأي فكر أو فلسفة مستحدثة ستتفاعل مع التراث الفكري والثقافي والاجتماعي والحضاري للعرب والمسلمين ،و أن هذا التفاعل سينتج عديد من المؤثرات وان دراسة تلك الظواهر الجديدة من أجل الحكم عليها ستتم من خلال تراتبية شرعية إسلامية معينة وأن الفكر الماركسي كسائر المستحدثات يجب دراسته جيدا قبل الحكم عليه .يقوم ال......

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